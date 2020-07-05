 

На старом iPhone 6s запустили бета-версию новой Apple iOS 14

05.07.2020, 14:53, Разное

Новая операционная система для смартфонов от компании Apple выйдет на рынок осенью текущего года. Однако уже сейчас iOS 14 в бета-версии испытали, запустив на старом iPhone 6s.
В преддверии выпуска финальной версии «яблочной» операционной системы производитель решил начать тестовые испытания своего детища на аппаратах, созданных корпорацией ранее. Так, одним из участников эксперимента с iOS 14 стала популярная модель iPhone 6s. Участники испытаний ОС поделились своими впечатлениями о возможностях системы, ее функционале и особенностях работы. Как оказалось, даже бета-версия работает хорошо и без каких-либо неполадок.

Незначительные недоработки были замечены только в таких опциях, как задержка реакции при нажатии виртуальных кнопок текстовой клавиатуры и перемещающееся всплывающее окно. Стоит отметить, что 6S-поколение iPhone уже давно считается устаревшим, потому тесты именно на этом устройстве показывают, насколько адаптивной является новая операционная система от Apple. Выпущенный американским IT-гигантом в 2015 году, смартфон оснащен всего лишь 2-гигабайтным модулем оперативной памяти и однокристальной системой Apple A9 на двух ядрах с максимальной частотой до 1,8 гигагерц.

В 14 поколении ОС появится ряд новых виджетов, а также функций и опций, например возможность работы в режиме «картинка в картинке», AppClips и оптимизированный браузер Safari. Кроме того, проведена работа по улучшению управления настольными библиотеками программ, а сама «операционка» работает очень плавно и качественно. Причем нет видимых подтормаживаний даже на девайсах пятилетней давности, а значит на новых, более мощных смартфонах от Apple, iOS 14 не вызовет никаких нареканий у пользователей.



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