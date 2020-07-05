 

Стали известны подробности урагана в палаточном лагере в Красноярском крае

05.07.2020, 14:53, Новости дня

Очевидец инцидента в палаточном лагере в Красноярском крае, отдыхающий там с детьми, подробно рассказал о том, как буйство стихии обескуражило тех, кто отдыхал в палаточном лагере.

По его словам, у него случился второй день рождения, передает Рен ТВ.

Мужчина подробно рассказал о том, как присутствующих обескуражило происшествие. Он отметил, что погода давала сигналы, что будет дождь и гроза, но никто не полагал, что шквалистый ветер будет настолько сильным.

«Ветер был настолько сильный, что весь песок, который был на пляже, подняло вверх. Получилась песчаная буря. И глаза забило песком. Мы на ощупь передвигались. Я видел, что одну палатку уже сложило. Детей перенесли в машину. И все остальное время находились там. Мне тяжело вспоминать эти моменты. Спустя 30 минут все перешло в обычный дождь. Когда все закончилось, начали подходить люди. Все оказывали помощь, вытаскивали кого-то. Все друг другу помогали. Меня это радует. Посторонние люди подходили, помогали разгребать», – рассказал очевидец.

В результате падения дерева на палатку погибла женщина.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Красноярского края произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево. Причиной падения стали сильные порывы ветра, на данный момент повреждено около 20 машин и 10 палаток. Для устранения последствий привлечены 33 человека и 10 единиц техники.



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