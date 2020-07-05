Российский эксперт оценил шансы Канье Уэста стать американским президентом

05.07.2020, 14:48, Новости дня

У рэпера Канье Уэста есть шансы стать быть рассмотренным в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов, считает Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В США сложная ситуация с возможным исходом выборов и с ходом предвыборной кампании, республиканцы со своей позицией уже определились, а Джозеф Байден от демократов «не очень заметен» в общественном пространстве, отметил Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Байден не совсем адекватный политик, это может проступить. Если окажется, что Байден обладает старческими заболеваниями, у него плохая реакция, в этом плане перед демократами может встать проблема. Поэтому Канье Уэст как политик, близкий к демократам, исходит из того, что этот кризис может возникнуть», – сказал он.

По мнению ученого, в США назрело понимание «экзистенциального кризиса», потому вывести страну смогут не политики, а «спасители, которые связаны с религиозной тематикой»

«У таких фигур есть шанс, чтобы их рассмотрели. Никогда в американской истории не было потребности в таких людях, никогда люди со стороны не выполняли и не въезжали в Белый дом, не становились лидерами страны, помимо традиционного политического процесса», – добавил Васильев.

Напомним, американский рэп-исполнитель Канье Уэст объявил о намерении претендовать на пост президента Соединенных Штатов.

в августе 2015 года Канье Уэст уже заявлял о намерении баллотироваться в президенты США. В ноябре 2016 года Уэст признался, что не принимал участия в голосовании во время проведения американских президентских выборов, однако, если бы это все же произошло, то он отдал бы свой голос за Дональда Трампа. Позднее Трамп поблагодарил рэпера за поддержку.