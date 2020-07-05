 

Главный тренер “Зенита” Сергей Семак стал дедушкой

05.07.2020, 14:40, Новости дня

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.

"Позволю себе самый̆ короткий пост за всю историю моего аккаунта – несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой, – написала Анна Семак в Instagram. – Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло и как назвали".

 

 

 

 

 

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Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden) 5 Июл 2020 в 3:36 PDT

Скорее всего речь идет о старшей дочери Семака Майе, о беременности которой стало известно в январе. Сергей Богданович – один самых многодетных отцов в российском футболе. Вместе с женой они воспитывают восьмерых детей – семерых своих и одну приемную дочь.

Стоит отметить, что сегодня подопечные Семака могут преподнести тренеру еще один подарок. Если "Зенит" обыграет "Краснодар", то оформит самое раннее чемпионство в XXI веке.



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