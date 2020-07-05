 

Во всем мире коронавирусом заразились более 11 млн человек, выздоровели более 6 млн

05.07.2020, 14:37, Новости дня

По состоянию на 5 июля во всем мире коронавирусом заразилось 11 288 094 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 531 244, выздоровели 6 075 489.

В США число инфицированных достигло 2 839 917, умерло 129 676, излечилось 894 325 человек.

В Бразилии заболело 1 577 004 человека, 64 265 умерших и 990 731 излечившийся.

Далее следует Россия – 990 731 инфицированный, 10 145 умерших и 449 995 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 673 165 человек, 19 268 умерли, 409 083 выздоровели.

Две латиноамериканские страны Перу и Чили по масштабам распространения COVID-19 опередили Великобританию – там, соответственно, 299 080 заболевших и 10 412 умерших, 291 847 инфицированных и 6192 жертвы коронавирусной болезни.

В Великобритании коронавирусом заразилось 286 414 человек, умерло 44 283.

После нее следуют Мексика, которая по показателям заболеваемости обошла Испанию и Италию – там 252 165 заболевших и 30 366 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 48 500. Всего с начала эпидемии умерло 1249 человек, выздоровело 21 376.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / В Украине нет ни одной больницы, которой хватало бы денег – Степанов

19.05 / Синоптики дали прогноз на июнь

29.05 / Журналистов CNN задержали в прямом эфире в Миннеаполисе

24.04 / Зеленскому припомнили шутки над Саакашвили

23.06 / Путин предложил с июля ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

01.05 / В Москве обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной

20.06 / Лукашенко объяснил свои слова о том, что конституция Белоруссии «не под женщину»

22.05 / Белый дом: рынок труда в США начнет стабилизироваться уже в июне

27.05 / В первый после карантина день Киевский метрополитен перевез в пять раз меньше пассажиров, чем обычно

20.06 / Полицейского задержали по подозрению в убийстве коллег в Воркуте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска