 

Илон Маск поддержал намерение Уэста баллотироваться на пост президента США

05.07.2020, 14:37, Новости дня

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter отреагировал на заявление рэпера Канье Уэста, который объявил, что будет баллотироваться на пост президента США.

“Я полностью тебя поддерживаю”, – написал Маск в ответ на публикацию Уэста.

You have my full support!

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

“Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов”, – заявил накануне рэпер.

Музыкант не написал, в каком именно году он планирует принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хештег “Видение 2020”.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, однако в этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли. Следующие выборы запланированы в 2024 году.

Уэст не впервые заявляет о намерении баллотироваться на пост президента США. 10 ноября 2019 года Уэст во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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