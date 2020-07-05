В аэропорту Афин задержали 17 украинцев. Авиакомпании продали им билеты в страну, которая еще не открыла границы гражданам третьих стран

05.07.2020, 14:37, Новости дня

В аэропорту столицы Греции Афины 4 июля задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева. Причиной задержания стал запрета на въезд в Европейских союз гражданам третьих стран. Об этом сообщает “Европейская правда”.

Украинцы прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air. Во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет.

Один из пассажиров рассказал изданию, что при себе у всех были результаты теста на коронавирус.

“Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались”, – сообщил он.

В результате украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они остаются там на данный момент.

У всех отобрали вещи и ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств. Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию, их не кормят.

Сегодня задержанных посетил консул Украины, сообщил в комментарии изданию посол Украины в Греции Сергей Шутенко. Он призвал украинцев внимательно проверять информацию о режиме въезда в Грецию по интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины, а также на сайте и Facebook-странице посольства.

“К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию”, – сказал посол.

Он добавил, что возвращение украинцев домой возможно первыми обратным рейсами 6 и 7 июля.