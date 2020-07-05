Победитель «космического» конкурса «Большой перемены» получит поездку на Байконур

05.07.2020, 14:30, Новости дня

В официальном сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте 5 июля подвели итоги творческого конкурса «Впервые в открытом космосе», организованного при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

Свои работы участники посвятили первому летчику-космонавту, совершившему выход в открытый космос, Алексею Леонову. В этом году исполнилось 55 лет первому выходу человека в открытый космос, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

18 марта 1965 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток» с пилотируемым космическим кораблем «Восход-2» на борту которого находились космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев. Этот полет вошел в историю мировой космонавтики как одна из самых ярких и значимых страниц. Усилиями тысячного коллектива – экипажа космического корабля «Восход-2», инженеров, врачей, ученых и многих других было доказано: дерзновенные мечты можно претворить в жизнь благодаря силе духа, отваге и профессионализму.

Конкурс детских рисунков «Впервые в открытом космосе» был приурочен ко дню рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Арихиповича Леонова. В конкурсе приняли участие школьники из разных регионов РФ и из зарубежных стран. Победителем стала Валентина Удалова

из Хабаровска, автор работы «Он открыл нам космическую истину». Благодаря победе Валентина получит уникальную возможность побывать на легендарном космодроме Байконур и увидеть своими глазами пуск ракеты космического назначения.

Еще четверым участникам будут направлены памятные подарки Госкорпорации «Роскосмос» – это Анна Ставинога из Севастополя (работа «Первый полет

в космос»), Светлана Рожнякова из Москвы (работа «Первый шаг в бесконечность»), Яна Грачева из Новосибирска (работа «Раскол времени») и София Попова

из Московской области (работа «От дерзости мысли к воплощению мечты»).

«Наш совместный с проектом «Большая перемена» творческий конкурс «Впервые в открытом космосе» мы посвятили уникальной личности – инженеру, космонавту, первому человеку, совершившему выход в открытый космос, талантливому художнику Алексею Архиповичу Леонову. Каждый из участников конкурса, подготавливая свою творческую работу, не только мог познакомиться с историей отечественной космонавтики, которая полна ярких событий и достижений, но и прикоснуться к мечте покорения космического пространства, к мечте, с которой начинается первый шаг человека к неизведанному. Мы искренне желаем всем участникам конкурса творческих успехов, реализации своего профессионального пути и будем рады работать вместе в будущем на благо развития российской космонавтики», – подчеркнул директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Напомним, что в рамках конкурса «Большая перемена» Госкорпорация «Роскосмос» выступала партнером тематического месяца, посвященного космосу. Школьники встречались с космонавтами, учеными и инженерами космической отрасли, а также посещали образовательные онлайн-курсы от ведущих экспертов в области космонавтики.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова сообщила, что каждую неделю в сообществе конкурса участники узнают полезную информацию от состоявшихся профессионалов в разных сферах – науке и технологиях, волонтерстве, искусстве, урбанистике и сами принимают активное участие в акциях и конкурсах.

«В конкурсе «Большая перемена» старшеклассники получают уникальную возможность попробовать то, что обычно доступно не каждому школьнику или недоступно вовсе – поездка на «Байконур» как раз один из таких призов. Многие из ребят уже сейчас делают выбор своей будущей профессии и своего пути. Возможно, для кого-то этот путь будет связан с исследованиями космоса», – отметила Наталия Мандрова.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более одного млн учеников 8-10 классов из всех регионов страны.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования конкурсантов ждёт мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – полуфиналы и финал, который состоится в октябре текущего года.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».