В Сети показали наглядное сравнение iPhone 12 в стиле iPad Pro с оригинальным iPhone SE и iPhone 7

05.07.2020, 14:09, Разное

Уже осенью текущего года компания Apple представит свой новый смартфон iPhone 12 на международном рынке мобильных технологий. В Сети наглядно сравнили макет грядущей новинки с оригинальными iPhone 7 и iPhone SE.

Изображения трех моделей американской компании появились на ресурсе издания MacRumors. Из них видно, что флагман iPhone 12 с экраном в 5,4 дюйма оказался большим по габаритам, чем iPhone SE, однако меньшим размеров iPhone 7. При этом новинка будет на 1 миллиметр толще SE-модели iPhone. Несмотря на то, что в экспозиции использовался нерабочий макет, его внешние данные не отличаются от тех, которые будут в итоге у реального рабочего устройства.

Кроме того, как отметили многие читатели сайта, гаджет получил более угловатые формы. Также аппарат приобрел некоторые черты iPhone 4, ставшего в свое время по-настоящему культовым. Панели спереди и сзади стали более плоскими, в них уже нет скруглений по направлению к боковым рамкам, как это было у предыдущих моделей. Вероятно, корпорация решила оптимизировать управление гаджетом одной рукой. Разнятся в трех девайсах и отверстия микрофона, в новом устройстве вместо двух рядов пазов видны всего два отверстия с одного края и четыре с другого.

Камера устройства в этот раз оказалось несколько иной, чем сообщали ранее инсайдеры. Вместо двойного модуля на снимке видно сразу три фото- и видео-объектива. Вместе с 5,4-дюймовым iPhone 12 ожидаются также Pro-версии с увеличенным форматом в 6,1 и 6,7 дюйма.