 

Путин: Поправки к Конституции позволят избежать ошибок СССР

05.07.2020, 13:48, Новости дня

Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, РФ должна избежать подобных ошибок, сообщил президент Владимир Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», – передает ТАСС заявление российского лидера.

По его словам, в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР – мина замедленного действия.

Путин отметил, что эта норма повторялась и в последующих конституциях СССР. «Разумеется, подобных вещей мы должны избежать», – сказал глава государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

 

В ходе общероссийского голосования за внесение поправок проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.



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