 

В Петербурге открыт памятник погибшим подводникам

05.07.2020, 13:35, Новости дня

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в воскресенье открыли памятник погибшим морякам-подводникам. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова, на церемонии присутствовали заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин, военнослужащие, родные подводников.

Собравшиеся почтили память погибших при исполнении воинского долга минутой молчания. Затем была отслужена панихида.

Губернатор Беглов пообещал продолжить поддерживать семьи моряков. В Санкт-Петербурге и Петергофе несколько улиц переименованы в честь героев.

2 июля 2019 года Минобороны Росии сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. 4 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на аппарате была ядерная установка, она не получила повреждений. 5 июля четырем погибшим присвоили звание Героя России, остальных наградили орденом Мужества посмертно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Credit Suisse: худший из нефтяных крахов позади

30.05 / “Переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансирования”. Зеленский и глава МВФ поговорили по телефону

16.06 / “Отвратительные антироссийские выходки”. В Москве отреагировали на размещение символики СБУ возле дипмиссий РФ в Украине

10.05 / Мэр Нью-Йорка рассказал подробности о редком воспалительном синдроме у детей с COVID

22.05 / Российские кинотеатры назвали возможные сроки возобновления работы

07.05 / Пациентов с коронавирусом примут подмосковные «Крокус» и парк «Патриот»

18.06 / France 24 – Пекин уверяет, что ситуация на границе под контролем — но в Индии царит недоумение

15.04 / Депутат заявил о спасении республики Алтай от коронавируса благодаря «принцессе Укока»

20.06 / В «Опоре России» рассказали о влиянии поправок к Конституции на уровень медицины

17.06 / Руководство Facebook, Google и Twitter выступит на слушаниях по безопасности выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска