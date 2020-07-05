Бывший премьер Франции стал мэром Гавра

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05.07.2020, 13:35, Новости дня

Во Франции в воскресенье экс-премьер Эдуар Филипп второй раз вступил в должность мэра города Гавр. Как пишет газета Parisien, президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу принял прошение об отставке Филиппа с поста главы правительства. Новым французским премьером назначен Жан Кастекс.

Эдуар Филипп уже руководил Гавром в 2010-2017 годах. Его переизбрание на муниципальном совете никого не удивило, такт как Филипп убедительно выиграл во втором туре.

Жители Гавра не смогли попасть в зал совета города из-за продолжающихся карантинных ограничений, но наблюдали вступление в должность нового главы Гавра на большом экране в здании мэрии.



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