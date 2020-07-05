Москвичам рассказали правила поведения при встрече с дикими кабанами
05.07.2020, 13:30, Новости дня
Диких кабанов заметили на территориях столичных парков. Специалисты Мосприроды дали рекомендации о том, как следует себя вести при встрече с этими животными.
«Их (кабанов) уже замечали в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье», а также в зеленых массивах ТиНАО», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что при встрече с диким кабаном специалисты советуют замереть и постараться не привлекать к себе внимание. В таком случае животное может даже не заметить человека. Если надо уйти, делать это стоит медленно, без резких движений, не поворачиваясь к животному спиной.
Если встретился целый выводок, то держитесь подальше от поросят: нельзя подходить к ним близко, тем более брать на руки или фотографировать.
Лучший способ спастись от нападающего кабана – залезть на ближайшее дерево. Если дерева нет, в момент нападения надо резко увернуться. Пока животное будет разворачиваться, постарайтесь найти укрытие.
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