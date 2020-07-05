 

Москвичам спрогнозировали небольшие дожди

05.07.2020, 13:30, Новости дня

Воздух в Москве становится более сухим из-за переноса воздушных масс с юго-востока, потому интенсивных дождей в столице не ожидается в ближайшее время. Однако небольшие и локальные осадки прогнозируются до вторника включительно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Небольшой дождь постоянно ожидается и сегодня, и завтра, и во вторник. Но осадки будут локальные и небольшие, так как воздушные массы становятся более сухими, потому что добавляется юго-восточный компонент переноса воздушных масс. Когда воздух поступает из Казахстана, он не очень насыщен влагой», – передает ТАСС сообщение синоптика.

По его словам, интенсивных дождей в ближайшие дни в Москве не ожидается.

«Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди», – отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что до середины следующей недели во многих регионах страны ожидается аномально жаркая погода. В некоторых регионах РФ столбики термометра в период с 5 по 7 июля могут подняться до рекордно высоких отметок.



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