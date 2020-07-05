Коллеги думают, что Павел Прилучный уехал на море с Мирославой Карпович

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05.07.2020, 13:17, Разное

Павел Прилучный повез на Черное море своих детей Мию и Тимофея. Однако коллеги утверждают, что вместе с ними отправилась и новая возлюбленная актера – звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович.
Артист решил перестраховаться из-за пандемии коронавируса, поэтому отказался от полета на самолете и поехал на море на автомобиле. Его экс-супруга Агата Муцениеце разрешила взять с собой детей, так как после расставания пара осталась в хороших отношениях. Развод актеры оформили недавно, хотя разъехались еще в апреле. Звезда «Мажора» оставил супруге и детям квартиру в элитном жилой комплексе, а сам остался жить в загородном доме в Подмосковье. По словам Павла Прилучного, он плохо переносит одиночество, поэтому на выходные дети всегда приезжают к отцу в гости.

Мирослава Карпович на вопросы журналистов не отвечает и отказывается комментировать свою личную жизнь. Однако коллеги актеров по съемочной площадке уверены, что у них роман. Многие считают, что пара уехала отдыхать вместе. Некоторые не верят в долговечность этих отношений, другие – придерживаются противоположного мнения. По словам коллег, звезда «Папиных дочек» уже давно мечтает стать матерью, а Павел Прилучный – ненавидит одиночество.



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