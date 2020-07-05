Мнение: Генпрокуратура против СК. Начало?

05.07.2020, 13:05, Разное

Был старый добрый анекдот. Там один из свидетелей сказал: «Я вижу, мужик смотрит то на него, то на часы… Думал по всей стране началось».

Вот и сейчас, читая новость ТАСС «СК обжаловал решение об отмене постановления о возбуждении дела в отношении следователя».

В пятницу замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова.

Подробности, как обычно, под катом….

Т.е. Быстрикин постановил, а Гринь отменил. Более того:

Поздно вечером в пятницу полковник был отпущен.

Со стороны СК обвинения были сделаны на основании материалов ФСБ.

В пресс-службе СК сообщали, что Главное следственное управление СК на основании материалов ФСБ возбудило уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).

Адвокат просто заявил, что его подзащитный не согласен с обвинениями и его отпустили.

Адвокат Трапаидзе сообщил, что Миниахметов дал развернутые показания и заявил, что преступления он не совершал. Следователю было вручено постановление о его освобождении как подозреваемого, поскольку отсутствуют для этого правовые основания.

А я вот совсем недавно пост написал про то что Ефремов не виноват, так как наезд совершил не он, а его машина. В общем то ли начинается что-то серьезное, и мы увидим неплохие чистки (лично моё мнение, что чистить надо всех и генрокуратуру и СК и ФСБ и всех прочих), либо мы увидим создание нового УК для избранных, где слово обвиняемого является ему одновременно и приговором. Т.е. не считает себя виновным, отпускают, считает немного виновным — штраф, полностью признал вину — год условно.

Кстати:

Миниахметов расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, в отношении Алексея Навального – дело “Кировлеса” и дело “Ив Роше”.

Напомню, уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов — 3 года условно, был освобождён из СИЗО под подписку о невыезде.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции — дали 22 года потом скостили до 12, но интересная формулировка — «с ограничением свободы на 2 года».

Уголовное дело в отношении Алексея Навального – дело “Кировлеса” и дело “Ив Роше” — Навальный по «Кировлесу» получил 5 лет условно, по «Ив Роше» — 3.5 лет условно.

В общем как обычно, ждём развития событий. Теперь Путин уже точно знает, что следующие выборы за ним. Так что может и в самом деле «по всей стране началось»?