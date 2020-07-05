 

Шеннен Доэрти не собирается отказываться от борьбы с раком

05.07.2020, 12:53, Разное

На протяжении пяти лет американская актриса Шеннен Доэрти, снимавшаяся в сериале «Друзья», борется с онкологическим заболеванием. Медики диагностировали у нее рак молочной железы, от которого ей пока не удалось излечиться, но опускать руки знаменитость не намерена.
После нескольких лет лечения у актрисы в 2017 году наступила ремиссия. Но уже в феврале 2019 года случился рецидив. После этого актриса вновь все силы направила на борьбу с раком. В Instagram Шеннен Доэрти регулярно публикует фотографии, чем мотивирует своих подписчиков не отчаиваться, если они оказались в сложной ситуации.

Недавно Шеннен Доэрти призналась, что ее мысли вновь стали оптимистичными. Несмотря на медицинские процедуры, актриса старается поддерживать достойный внешний вид. Однако ее знакомые утверждают, что иногда она впадает в депрессию. Но благодаря друзьям ее психическое состояние вновь улучшается.



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