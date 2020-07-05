 

В Сети показали рендеры нового кроссовера Honda HR-V

05.07.2020, 12:50, Новости дня

В Сети продемонстрировали рендерные изображения нового японского кроссовера Honda HR-V.

Производитель до настоящего времени не рассекретил транспортное средство, однако публика уже может ознакомиться с одним из вариантов исполнения паркетника. Более того, первый выход кроссовера Honda HR-V на американский рынок состоялся в 2015 году, тогда как в течение нескольких лет вышла обновленная версия. Эксперты не исключают, что в следующем году выйдет очередное исполнение кроссовера.

Предложенный экземпляр имеет 1,8-литровый бензиновый мотор, который выдает 141 л.с. мощности. Кроме того, новинка оснащается задним или передним приводом, а также имеет автоматическую трансмиссию. Пока официальные характеристики кроссовера неизвестны.



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