В сети опубликовали рендеры нового Jeep Grand Cherokee

05.07.2020, 12:50, Новости дня

Пользователям продемонстрировали один из вариантов исполнения нового внедорожника Jeep Grand Cherokee, предложенного на рендерных изображениях.

Автомобиль впервые показали перед широкой аудиторией в 2011 году, тогда как в дальнейшем вышли еще два поколения внедорожника Jeep Grand Cherokee. Автомобиль отличается применением нового заднего свеса, увеличенной колесной базой. За счет такого изменения станет возможным установить семиместный салон. По внешнему виду изменения коснулись решетки радиатора, задних фонарей и бамперов. Кроме того, новинка имеет ряд хромированных элементов.

Эксперты прогнозируют, что новая версия внедорожника Jeep Grand Cherokee получила 2-литровый бензиновый двигатель в базовой комплектации. Также появятся в продаже более производительные модификации автомобиля.