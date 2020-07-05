 

Ростуризм объявил о назначении субсидии на закупку СИЗ для небольших отелей

05.07.2020, 12:48, Новости дня

Небольшие гостиницы до 100 номеров получат госсубсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», – передает ТАСС слова Догузовой.

Напомним, с 1 июля туризм стартовал в 67 субъектах России. Смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, планируется по мере улучшения ситуации.



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