Поваленные деревья и разбитые машины: в эпицентре урагана оказался палаточный лагерь

05.07.2020, 12:30, Новости дня

Несколько часов потребовалось красноярским спасателям, чтобы разобрать завалы в туристическом лагере. Во время ночной грозы в районе населенного пункта Колон вековые сосны падали на палатки, в которых были люди. Один человек погиб, ещё пятеро — пострадали.

Снесенные палатки и разбитые автомобили — это последствия урагана на озере Маслеево. Буря обрушилась ночью. В эпицентре оказался палаточный лагерь. В тот момент там отдыхали 200 человек. На озеро приехали семьями. Много детей. Одно из деревьев обрушилось на палатку, в которой были люди. Погибла женщина, ещё пятеро пострадали.

Последствия стихии всю ночь устраняли сотрудники МЧС. Раненых отправили в больницу. Упавшие деревья так же повредили около 20 автомобилей. Многие из них не подлежат восстановлению. Популярное место отдыха закрыли для посещения.

Синоптики предупреждают, что разгул стихии может повториться. Красноярский край сейчас находится на стыке фронтов. В ближайшие дни на территории региона обещают сильные ливни, град и штормовой ветер.