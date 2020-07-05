 

НХЛ. В “Сент-Луисе” коронавирус. Тарасенко и Барбашев пока здоровы

05.07.2020, 12:30, Новости дня

Все ближе рестарт сезона в Национальной хоккейной лиге, но ситуация в США такова, что под коронавирус может попасть любая из команд-участниц. Пришло сообщение, что пять случаев заражения зафиксированы в "Сент-Луис Блюз", где выступают россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Четыре неназванных пока игрока и член тренерского штаба "музыкантов" заразились коронавирусом в течение последних недель, сообщает издание St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на собственные источники. В пятницу, 3 июля, руководители команды приостановили тренировки до ближайшего понедельника из-за вспышки коронавируса.

Как сообщают инсайдеры, игроки могли заразиться в баре, где несколько членов команды собирались более недели назад. Пока о здоровье Тарасенко и Барбашева не сообщается. Тренировочные лагеря команд НХЛ должны открыться 10 или 13 июля, но руководство Лиги следит за тем, как развиваются события и сроки могут измениться.



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