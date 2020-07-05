Появилось видео столкновения поезда и авто нетрезвой компании под Новокузнецком

05.07.2020, 12:30, Новости дня

Опубликованы кадры, сделанные членом локомотивной бригады грузового поезда, протаранившего легковой автомобиль на перегоне между станциями Новокузнецк и Зеньково в Кемеровской области.

Как сообщили в полиции, вечером в минувший четверг, 2 июля, после употребления спиртных напитков 27-летняя местная жительница решила прокатить на машине своих знакомых – 29-летнего мужчину, которому и принадлежало транспортное средство, и женщину 24 лет.

Компания отправилась кататься вдоль железной дороги, но в какой-то момент водитель не справился с управлением и ВАЗ-2106 застрял на рельсах, где в него и врезался состав.

Машинист заметил помеху на путях и применил экстренное торможение, однако ему не хватило дистанции для полной остановки поезда. Для устранения последствий ЧП железнодорожникам потребовался один час.

В результате инцидента никто не пострадал, по факту аварии проводится доследственная проверка.