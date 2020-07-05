 

Стало известно о грядущем матче между «Рубином» и «Оренбургом»

05.07.2020, 12:30, Новости дня

Матч 26-го тура чемпионата РФ по футболу между казанским «Рубином» и «Оренбургом» состоится в связи с отсутствием ограничений Роспотребнадзора, сообщил оперштаб Российской премьер-лиги.

«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани», – отмечено в сообщении на сайте РПЛ.

Также уточняется, что в настоящее время «ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» разгромил московский клуб ЦСКА со счетом 0:4 в матче Российской премьер-лиги.

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата РФ проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.



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