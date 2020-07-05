Киев и восемь областей не могут смягчать карантин – Минздрав
05.07.2020, 12:25, Новости дня
По состоянию на утро 5 июля минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствует Киев и восемь областей Украины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
В частности, как минимум одному из четырех показателей не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.
Накануне требованиям Минздрава не соответствовали семь областей – к этому списку добавилась Одесская область после того, как показатель динамики роста случаев COVID-19 составил более 10%.
В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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