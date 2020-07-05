Киев и восемь областей не могут смягчать карантин – Минздрав

05.07.2020, 12:25, Новости дня

По состоянию на утро 5 июля минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствует Киев и восемь областей Украины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В частности, как минимум одному из четырех показателей не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.

Накануне требованиям Минздрава не соответствовали семь областей – к этому списку добавилась Одесская область после того, как показатель динамики роста случаев COVID-19 составил более 10%.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.