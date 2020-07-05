 

Мнение: Празднование дня независимости США в Балтиморе

05.07.2020, 12:22, Разное

Празднование дня незавиcимости США в Балтиморе отметили сносом очередного памятника Колумбу.
Законодательный запрет имени Трампа протестующих не остановил. В мэрии к сносу Колумба отнеслись с пониманием.
После сноса, статую утопили в гавани.

А как ты отметил день независимости США?!

PS. Также стоит отметить, что одна из протестующих женщин в Сиэтле скончалась после наезда автомобиля, когда протестующие пытались блокировать городскую трассу.

В районе оккупированной США территории "Автономной Зоны Ситла" арестовано от 10 до 15 человек, пытавшихся прорваться в захваченную США зону свободы.
"Черные Пантеры" Сиэтла готовятся к сопротивлению.

Источник: Colonel Cassad



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