 

После пандемии медики столкнутся с «вьетнамским синдромом» — мнение психологов

05.07.2020, 12:18, Разное


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Проект #МыРядом 2020 появился в конце марта по инициативе екатеринбургского психолога Надежды Сафьян, которую очень впечатлила история медсестры из Италии, покончившую жизнь самоубийством из-за переживаний. Надежда предложила коллегам создать ресурс, на котором медицинские работники и пациенты смогут получить бесплатную психологическую поддержку. В настоящий момент проект объединяет 250 психологов, которые на сегодняшний день провели уже свыше 800 консультаций.

По словам психолога и организатора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, который участвует в проекте, сейчас многие врачи испытывают огромную тревогу, страх за себя и близких и огромную беспомощность оттого, что стали «винтиками в системе».

«Иногда людям надо просто выговориться, у нас много таких заявок. По нашим наблюдениям, самые тяжелые эмоции испытывают не те медики, которые работают в «красных зонах», а их коллеги, наблюдающие ситуацию со стороны. Те, кто борется с эпидемией в «красных зонах», вовлечены в активное действие, у них есть какой-то понятный порядок работы. Такие специалисты испытывают очень много чувства вины за то, что не смогли кому-то помочь, за то, что раздражаются на пациентов. Но их коллегам, которые не работают рядом с ними, ничуть не легче. Их не оставляет равнодушными смерть коллег, несправедливость, с которой они сталкиваются. Поэтому мы помогаем всем медикам и даже членам их семей», – утверждает автор проекта #МыРядом2020, психолог Надежда Сафьян.

Она также подчеркнула, что многих медиков после пандемии ждет «вьетнамский синдром» – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Это тяжелое психоэмоциональное состояние, возникающее уже после травмирующих ситуаций, которое может длиться более месяца и сопровождаться тревожностью, бессонницей, депрессией, паническими атаками и пр. Сейчас психологи готовятся к тому, чтобы работать с ПТСР у врачей.

«Мы как психологи с волнением ожидаем, что агрессия людей за все произошедшее, за изоляцию, многочисленные ограничения, за качество медицинской помощи может вылиться на докторов. С претензиями, что это врачи плохо справлялись с эпидемией. Есть большое подозрение, что крайними будут медицинские работники», – сообщил Сергей Ануфриев.

Кроме индивидуальных консультаций психологи проекта готовят целую серию вебинаров для специалистов о том, как справляться с усталостью, бессонницей, стрессом, в том числе во время работы в «красной зоне», как безболезненно разрешать конфликты с пациентами и коллегами. Оставить заявку на индивидуальную консультацию и узнать расписание вебинаров можно на сайте проекта мывместе2020.рф. 

«Мы призываем медиков поделиться с нами, какие темы для них актуальны, какие вебинары нам подготовить», – утверждает Надежда Сафьян.



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