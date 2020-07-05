 

CNN – Трамп поставил протестующих в США в один ряд с нацистами и террористами

05.07.2020, 12:13, Новости дня

В своей торжественной речи на День независимости Дональд Трамп вновь предпринял «попытку разобщить» американское общество. Президент сравнил борьбу США с нацистами и террористами с собственными попытками расправиться с протестами против социальной несправедливости и расизма, обвинив их участников в стремлении разрушить страну, пишет CNN.


Reuters

Во время празднования Дня независимости Америки президент Дональд Трамп произнёс «очередную сеющую глубокие распри речь». Он сравнивал борьбу США с нацистами и террористами с собственными попытками расправиться с «радикальными левыми», обвинив протестующих против социальной несправедливости в стремлении разрушить страну, передаёт CNN.

«Американские герои победили нацистов, одолели фашистов, свергли коммунистов, сохранили американские ценности, отстаивали американские принципы и преследовали террористов до самого края земли, — заявил глава Белого дома. — Сейчас мы наносим поражение левым радикалам, марксистам, анархистам, агитаторам, мародёрам и людям, которые очень часто не имеют ни малейшего представления о том, что они делают».

По словам телеканала, Трамп вновь «попытался усилить расовый и культурный раскол» в Америке вместо того, чтобы объединить страну, которую охватил двойной кризис — пандемия коронавируса и массовые протесты против расизма. Более того, президент обвинил других в том, что они пытаются разобщить страну.

«Мы никому не позволим разделить наших граждан по расе или происхождению. Мы не позволим им нагнетать ненависть, разлад и недоверие», — пообещал Трамп, выступая перед собравшимися у Белого дома.

Кроме того, во время своего выступления президент стремился выставить себя поборником американской истории и наследия. Но при этом всю прошедшую неделю он посвятил сугубо защите конфедератов и их памятников, считает CNN.

«Наше прошлое  это не бремя, от которого можно избавиться. Мы никогда не позволим разгневанной толпе валить наши памятники, стирать нашу историю, обрабатывать наших детей или попирать наши свободы. Мы будем оберегать наши ценности, традиции, обычаи и убеждения», — заверил гостей праздника Трамп.

Вдобавок президент бездоказательно заявил, что в 99% случаев заражение коронавирусом является «совершенно безвредным», и объяснил высокое число инфицированных в США масштабами тестирования, «которых нет ни в одной другой стране». Он также не упустил возможность, чтобы пообещать «привлечь Китай к ответственности» за распространение COVID-19, обращает внимание CNN. 



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