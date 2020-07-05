Ученые раскрыли замедляющий старение продукт

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05.07.2020, 12:08, Новости дня

Ученые назвали продукт, способный замедлить процесс старения. Так, согласно исследованию, предотвратить развитие возрастных болезней поможет брокколи, сообщил Change.

Специалисты отметили, что в этом овоще содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также много сульфорафана – биоактивного компонента, который показал свою способность сдерживать процессы старения, передает Рен ТВ.

По мнению ученых, брокколи полезно употреблять людям, больным диабетом, так как этот продукт помогает сохранять контроль над уровнем сахара в крови и снижает уровень холестерина.

Кроме того, овощ полезен для профилактики инфаркта и заболеваний кишечника.

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона для того, чтобы не допустить преждевременного старения.



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