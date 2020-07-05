У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
05.07.2020, 12:08, Новости дня
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в воскресенье у берегов американского штата Аляска, сообщило Геологическая служба США.
Эпицентр находился в 219 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт, где проживают более одной тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.
На данный момент информация о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступала.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в Тихом океане у южных Курильских островов.
Кроме того, землетрясение почти той же мощности было зафиксировано в прошлое воскресенье в Эгейском море, недалеко от побережья Турции и греческих островов Додеканес. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр находился в 28 км к северу от города Родос с населением около 56,2 тыс. человек. Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
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