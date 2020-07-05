Мнение: Почему реальная жизнь – не всегда хорошо.

05.07.2020, 11:55, Разное

Прочёл где-то (сейчас с ходу не вспомню) про одного психа, рядом с которым на войне взорвалась бомба, он очнулся, увидел реальный мир и говорит: “Ой, как неинтересно!” Ну, я-то , в отличие от него, не псих (надеюсь), поэтому у меня и в реальной жизни овердофига интересного, особенно когда из-за карантина я лишился своей главной отрады – сцены. Дедушкины горшки, кемеровская гопота с алкашнёй, бараки Кировского, лопата с косой (но к ним я езжу почти с радостью, хоть от горшков и бараков отдохнуть), снова горшки, гопота с алкашнёй, бараки… В интернет заходишь, отвлечься хоть, так нет, и там тебе не дают быть кем хочешь, живи, блэт, РЕАЛЬНОЙ жизнью! Да я ей каждый долбаный день живу, могу хоть в интернете за неё забыть?!

А потом меня упрекают, что я в АУЕ (хотя я там никогда не был и не собираюсь, именно из-за нелюбви к гопоте). Да от такой жизни не только в АУЕ, вообще куда угодно с радостью уйдёшь!

Так что если я не всегда добрый и радостный, как меня тут тоже попрекали, не взыщите. Как говорится, “не мы такие – жизнь такая!”

(Но особенно я орал, когда альтернативно одарённые возмутились (причём сами, как выяснилось, в жизни не ухаживавшие за инвалидом), что как это так, я захотел хоть на несколько дней сменить обстановку и уехать от осточертевших горшков и бараков). А когда я написал, что вообще-то на любой работе полагается отпуск, сразу выставили аццким злодеем и возмутились, мол, для тебя что, уход за инвалидом – это работа? Да нет, бдь, удовольствие! Ни для кого не удовольствие – ни разу не слышал и не читал, чтобы кто-то где-то говорил, что вот, лично мне уход за инвалидом в радость, – а для меня удовольствие, мне же ничего нельзя!)