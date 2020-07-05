В Кировской области четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ

05.07.2020, 11:53, Разное

В Кировской области в результате обрушения перекрытий на стройплощадке ТЦ погибли четыре человека. Инцидент произошел в населенном пункте Зуевка. Кроме того, имеется информация об одном пострадавшем.

Известно, что пострадавший оказался зажат обломками. Его пытаются достать сотрудники МЧС. Сообщается, что осуществлялось строительство одноэтажного торгового здания. Территория проведения работ была огорожена.

Строительство проводилось на деньги частного инвестора, все разрешительные документы имелись. В результате ЧП погибли строители. Не исключается, что инцидент произошел из-за нарушений правил при проведении работ.

Обрушение было зафиксировано на площади 250 квадратных метров, пишет телеграм-канал Mash.