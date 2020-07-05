 

Названы разрушающие зубы вредные привычки

05.07.2020, 11:53, Разное

Стоматологи перечислили привычки, способные привести к разрушению зубов. На их состояние негативно могут воздействовать неправильно подобранная щетка или сон с открытым ртом.
По словам медиков, средство для гигиены полости рта необходимо выбирать тщательно. Щетка, у которой слишком жесткая щетина, способна повредить эмаль и вызвать гингивит. Также часто к проблемам со здоровьем ротовой полости приводит употребление сладких газированных напитков и курение. Все это разрушает эмаль и провоцирует развитие кариеса.

Привычка грызть ногти может привести к попаданию инфекции в зубную эмаль и последующей ее эрозии. Из-за сна с открытым ртом происходит пересыхание слизистой оболочки. На фоне этого повышается слюноотделение и усиливается кислотность. Все это в совокупности приводит к разрушению зубов. Кроме того, для эмали вредным может оказаться даже несладкий хлеб.



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