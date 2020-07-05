 

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

05.07.2020, 11:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с национальным праздником США – Днем независимости, который отмечался 4 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», – передает ТАСС его слова.

Напомним, во время выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии «Салют Америке – 2020» по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, протестующие в Вашингтоне сожгли на площади рядом с Белым домом американский флаг.

Кроме того, группа протестующих снесла статую мореплавателя Христофора Колумба в районе Маленькая Италия города Балтимор и сбросила ее в бухту.

Накануне Трамп заявил о намерении сторонников «нового крайне левого фашизма» уничтожить историю Соединенных Штатов и «низвергнуть американскую революцию». Он также пообещал «нанести поражение левым радикалам, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Мишустин утвердил День работника скорой помощи

04.05 / Дональд Трамп предсказывает появление у США вакцины от коронавируса к концу года

09.05 / Мнения: Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

26.06 / Видео: Вторая волна коронавируса: главное

29.06 / Принц Гарри пожалел о переезде в Лос-Анджелес с Меган Маркл

12.05 / Сенатор Джеймс Риш призвал власти Грузии выполнить соглашение с оппозицией

04.05 / Громкие премьеры и любимые фильмы: что посмотреть на канале “Россия 1” перед Днем Победы

17.04 / NTD – коронавирус опустошает резервацию индейцев навахо в США

26.06 / Лингвист констатировала отсутствие ошибок в бюллетенях для голосования

21.05 / США собрались объявить о выходе из Договора по открытому небу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска