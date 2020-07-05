Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

05.07.2020, 11:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с национальным праздником США – Днем независимости, который отмечался 4 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», – передает ТАСС его слова.

Напомним, во время выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии «Салют Америке – 2020» по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, протестующие в Вашингтоне сожгли на площади рядом с Белым домом американский флаг.

Кроме того, группа протестующих снесла статую мореплавателя Христофора Колумба в районе Маленькая Италия города Балтимор и сбросила ее в бухту.

Накануне Трамп заявил о намерении сторонников «нового крайне левого фашизма» уничтожить историю Соединенных Штатов и «низвергнуть американскую революцию». Он также пообещал «нанести поражение левым радикалам, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают».