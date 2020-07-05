Tesla обновила свой автопилот

05.07.2020, 11:45, Новости дня

Компания Tesla в скором времени планирует презентовать обновленную модификацию фирменного автопилота.

Вместе с тем основатель бренда Илон Макс указал, что в течение ближайших нескольких месяцев состоится официальное обновление важной системы, тогда как подробности об усовершенствованном автопилоте пока не сообщаются. Специалисты не исключают, что модели станут еще более безопасными и надежными в процессе автономного вождения.

Однако не исключается версия, что новые электрокары Tesla получат некоторые ограничения, которые позволят максимально достичь безопасного вождения без участия водителя. Более детально говорить о новой технике станет возможным лишь после того, как машины поступят в продажу.