Motorola презентовала смартфон Motorola One Fusion за 250 $

05.07.2020, 11:45, Новости дня

В Сети официально представили новый смартфон Motorola One Fusion, который оценен производителем в 250 долларов.

Вместе с тем цена на аппарат несколько ниже, чем на ранее выпущенный девайс Motorola One Fusion+. Новинка получила полноразмерный 6,5-дюймовый дисплей с компактным вырезом для фронтальной камеры, имеющей датчик 8 мегапикселей. Основная камера смартфона имеет модуль с главным датчиком 48 мегапикселей. Новинка получила поддержку современной ОС Android 10. В компании анонсировали, что смартфон получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 710, а также 4 гигабайта оперативной памяти.

Размер флеш-памяти нового гаджета составила 64 гигабайта. Одним из достоинств нового смартфона значится еще усиленный аккумулятор на 5000 мАч.