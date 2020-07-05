Дэвид и Виктория Бекхэм поделились редкими семейными фото в честь 21-летия брака

05.07.2020, 11:37, Разное

Вчера, 4 июля, Дэвид и Виктория Бекхэм отметили грандиозную дату – 21 год назад состоялась их свадьба. За это время они пережили немало взлетов и падений, но сквозь время пронесли свою любовь. В честь праздника каждый из них поделился трогательным видео, созданным из архивных снимков, а также признался друг другу в своих чувствах.

С годовщиной, Дэвид. В голове не укладывается, что прошел уже 21 год с тех пор, как мы поженились. Четверо детей, четыре собаки, столько смеха, и я люблю тебя все больше с каждым днем, – подписала видео Виктория.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)4 Июл 2020 в 2:36 PDT

Где-то 23 года назад я сидел в комнате с Гари Невиллом, а по телевизору шел концерт Spice Girls, я обернулся к нему и сказал: “Мне нравится эта девушка в маленьком черном комбинезоне”. Кто бы мог подумать, что спустя время мы отпразднуем 21 год в браке и будем воспитывать четырех прекрасных детей. Спасибо и с годовщиной, я люблю тебя, – подписал видео Дэвид.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)4 Июл 2020 в 2:26 PDT

Напомним, судьбоносная встреча будущих супругов произошла в 1997 году во время одного из футбольных матчей. На скамейку болельщиков Викторию “затащила” ее коллега по группе Spice Girls Мел Си, которая, в отличие от “Пош Спайс”, очень любила спортивные мероприятия. Впрочем, посмотреть в тот вечер действительно было на что, а точнее, на кого. Как позднее признавались Бекхэмы, искра между ними пробежала с первого взгляда. На момент встречи Дэвид уже успел увидеть самую шикарную “перчинку” по телевизору и мечтал о личном знакомстве. Мел Си, которая привела ее на тот самый матч, потом вспоминала бурную реакцию Виктории на появление молодого и симпатичного игрока под номером “7”:

После того как все закончится, мы пойдем и познакомимся с ним. Мне плевать на то, какой он игрок, ты только посмотри, как он фантастически выглядит. За одно это его уже можно полюбить.Правда, в день “Х” Дэвид едва мог вымолвить два слова. Свой телефон уже на второй встрече Бэксу дала сама Виктория. По призананию Дэвида, тот самый посадочный талон с матча, на котором будущая жена записала свой номер, он хранит до сих пор. Свадьба Дэвида и Виктории Бекхэм состоялась 4 июля 1999 года. Влюбленные поженились спустя 4 месяца после рождения их первенца Бруклина и потратили на торжество 800 тысяч долларов. Свадьбу, гостями на которой стали 300 человек, сыграли в замке Лутреллстаун в Ирландии. Павильон, в котором проходило бракосочетание, освятил епископ графства Корк. Для молодоженов были сооружены два шикарных трона, а для младенца Бруклина еще один, поменьше. Виктория была одета в платье от Vera Wang, туфли Manolo Blahnik, а ее голову украшала созданная специально для нее бриллиантовая диадема – работа известного ювелира Слима Барретта.

Узнать историю любви Дэвида и Виктории можно здесь, а секреты их удачного союза HELLO! выяснял здесь.

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