Мнение: Как порезали главную обнаженную «испанку»

05.07.2020, 11:30, Разное

«Венера с зеркалом» кисти Веласкеса и бешеная суфражистка с ножом.



Картина в залах Лондонской национальной галереи

Диего Веласкес написал свою «Венеру с зеркалом» примерно в 1647-51 годах. Для испанского искусства этой эпохи это было крайнее новшество, бросающее дерзкий вызов католической морали. Однако итальянские обнаженные женщин, работы, скажем, Тициана, к этому времени спокойно ввозились в Испанию уже лет сто, чтобы на видном месте украшать покои королевских дворцов. Так что официальный придворный художник Веласкес, создавая это полотно, не особо сильно рисковал. Впрочем, возможно, он написал картину во время как раз итальянской командировки.

Тем не менее, какая-то внутренняя цензура присутствовала у него в голове, как считают искусствоведы, и именно поэтому богиня изображена не лицом к нам, при всем параде своего телесного богатства, а достаточно целомудренно, со спины.

Любопытно, что этот ракурс Веласкес, как считается, подсмотрел во время своей поездки в Италию, где так лежит модель, повернутая к зрителю тылом совсем по другой причине, в качестве своего рода розыгрыша. Речь идет об античной статуи бога Гермафродита. Который, как вы понимаете, с оборотной стороны оказывается совсем не тем, чем кажется с этой.

"Гермафродит Боргезе" (сама статуя древнегреческая, однако утраченный матрас был сделан в новое время Лоренцо Бернини)



Ну в общем, висела себе эта «Венера с зеркалом» спокойно на родине, в различных испанских дворцах. Пока не случилось наполеоновское нашествие. На Испанию, в 1808-1814 годах. Знаете, чем русская Отечественная война 1812 года отличается от аналогичной испанской? Тем, что испанцам на помощь приехало очень много английских войск. Помогли, конечно. Только куча испанских шедевров после этого каким-то загадочным образом оказались в Великобритании. Нет-нет, не трофеи, что вы, англичане же союзники испанцам были. Просто к рукам как-то прилипло…

Вот и «Венера с зеркалом» в 1813 году оказалась в английском дворце в парке Рокеби (поэтому англичанцы кличат ее Rokeby Venus).

Скромная комната в частном дворце в Рокеби парке



Наконец в 1906 году картину смогли купить для государственной Национальной галереи. Очень трогательно, что деньги на это анонимно (!) пожертвовал весельчак Берти (король Эдуард VII), который просто давно любил эту картину.

Берти прекрасно разбирался в неодетых женщинах, причем не только в нарисованных



Ну так вот, 1914 год, уже восемь лет висит себе выкупленная картина в музее, никого не трогает. Только газеты тогда, при покупке, немного о ней покричали, потому что эта сделка была первым таким крупным успехом National Art Collections Fund. И тут в галерею заходит одна психическая…

Звали ее Мэри Ричардсон. Я подчеркну, что она была именно психическая, сама по себе. Хотя первым эпитетом в газетах относительно нее было "суфражистка!" Дело не только в том, что дамочка была феминисткой и борцом за права женщин. Просто ей нравилось политически бузить, а суфражизм тогда был самым актуальным. Это доказывает ее дальнейшая биография: в тридцатые годы, когда тренд эпатажа изменится, Мэри Ричардсон станет во главе женской секции Британского союза фашистов (организованного знаменитым сэром Освальдом Мосли).

Занятия в женской секции Британского союза фашистов. Мэри Ричардсон стоит сзади



В общем, 10 марта 1914 года сия Мэри заявилась в музей. С собой у нее был нож. И она напала на картину Веласкеса. Нанесла ей 7 ударов.

Психологи относительно такого поведения сказали бы, что ярость у 32-летней старой девы могла вызвать и откровенная, ничем не прикрытая женственность Венеры.

Но Мэри Ричардсон, когда ее задержали, заявила о другой причине, что энто у нее политическая борьба такая.

Таким образом, сказала Ричардсон, я протестую против вчерашнего ареста великой английской суфражистки Э. Панкхерст! «Я попыталась уничтожить картину самой красивой женщины в мифологии в знак протеста за уничтожение правительством мисс Панкхерст, которая является самым красивым персонажем в современной истории», заявляла Ричардсон потом в интервью.

Однако другие свидетели, знакомые Ричардсон, сказали, что идея напасть на Веласкеса озвучивалась ею задолго до вчерашнего ареста Панкхерст.

Мэри Ричардсон и констебли



А потом еще Ричардсон говорила, что ей не понравилось в музее «то, как люди в течение всего дня смотрели на нее». Ну точно, см. пункт выше про якобы совсем-совсем неозабоченную старую деву.

Мэри Ричардсон



В музей женщина, кстати, пришла в 10 часов утра, и два часа бродила по залам, накручивая себя. Первым ударом большого ножа она разбила стекло, сотрудник бросился к ней, но подскользнулся на стекле и упал прямо в него лицом.

В центре внизу – на фото мясной тясак, орудие вандализма



Ее осудили на шесть месяцев заключения (максимум, что могли по тогдашнему законодательству). Но она начала голодовку, и ее всего через несколько недель выпустили.

Картину смогли качественно отреставрировать.

Мэри Ричардсон вступила позже в партию фашистов. Умерла в 1961 году. Ужасный поступок этой странной дамочки стал одним из компонентов черного пиара суфражисток и феминисток, которые и сами не желали, чтобы в их рядах действовали такие… гм… активистки без справки.