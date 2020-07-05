Началась проверка после стрельбы под Веной с участием россиян

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05.07.2020, 11:30, Новости дня

Посольство РФ в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина РФ под Веной, проверяет информацию, сообщили в воскресенье в дипломатическом ведомстве.

«Нам обращений не поступало. Проверяем информацию», – передает РИА «Новости»

сообщение посольства.

Ранее австрийское агентство печати APA сообщило, что просителя убежища из РФ застрелили в Австрии под Веной.

По данным австрийской газеты Оsterreich, стрелявший и убитый – выходцы из Чечни, эта информация не подтверждена.

Как отметил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер, 43-летний житель РФ был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21.30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший, также житель России.

Напомним, инцидент произошел в субботу около 19.30 местного времени (18.30 мск). Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены.



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