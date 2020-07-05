 

Учёные: Нехватка сна может привести к смерти

05.07.2020, 11:30, Разное

Американские учёные в ходе экспериментов на плодовых мушках и мышах сообщили, что нехватка сна вредит здоровью. Более того, регулярное недосыпание может стать причиной преждевременной смерти.
Нейробиолог Драгана Рогуля, исследуя генетически модифицированных мушек, пояснила о тесной связи между сном и кишечником, отметив, что живые существа могут прожить без питания определенное время, а вот отсутствие сна становится проблемой для всего организма. Представитель Гарвардской медицинской школы (США) объяснила, что при комнатной температуре мушки спят нормально, а когда столбик термометра повышается до 29 градусов, в мозге мутантов переключается генетический тумблер, который подавляет тягу ко сну.

Исследователь подчеркнула, что в результате активности снижается продолжительность жизни в 2 раза: «Все животные без сна через 20 дней умерли». Команда учёных, тщательно исследуя все органы мушек, пришла к выводу, что в большей степени пострадал кишечник лишённых сна испытуемых.

Были проведены подобные опыты и на мышах, они постоянно двигались при помощи цилиндра. Через 2 дня в их кишечнике повысился уровень кислородных радикалов, а через 5 дней клетки стали отмирать, поэтому биологи решили продолжить эксперименты на мушках.

Учёные устранили агрессивные кислородные радикалы, применив к плодовым мушкам антиоксидантную терапию, вводили им линолевую кислоту и ацетилцистеин. Это спасло мушек, несмотря на нехватку сна. Однако эксперты не рекомендуют людям проверять на себе полученный результат, так как попытка компенсировать дефицит сна антиоксидантами может привести к серьёзным последствиям.



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