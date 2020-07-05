Мнение: Лубянские войны

05.07.2020, 11:25, Разное

Как Генпрокуратура и СК оказались по разные линии фронта в деле следователя Миниахметова.

В пятницу вечером практически одновременно — в 19.00, 19.03 и 19.04 — на сайте Следственного комитета России и в информационных лентах РИА «Новости» и ТАСС появилась информация о задержании старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Руслана Миниахметова и возбуждении в отношении него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом стало известно, что постановление о возбуждении дела подписал лично руководитель СК Александр Бастрыкин.

…к субботе информационный залп по Руслану Миниахметову, нанесенный государственными агентствами, начал выглядеть как попытка надавить на Генпрокуратуру и в нужном ракурсе донести информацию о задержании следователя до главного арбитра страны.

Дело в том, что к семи часам вечера, к моменту появления на лентах информагентств и сайте СК сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова, в управлении «М» ФСБ (отвечает за «порядок» в правоохранительных органах), оперативники которого и задержали следователя, и в Техническом переулке, где расположен кабинет Бастрыкина и других руководителей СКР, уже знали, что в уголовное дело вмешалась Генеральная прокуратура и замгенпрокурора Виктор Гринь уже готовит документ об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

После того как Виктор Гринь отменил это постановление, подписанное самим Александром Бастрыкиным, в Генпрокуратуре выдержали паузу. Возможно, ждали, не последует ли реакции Кремля. Не последовало. И около девяти часов вечера офицеры спецсвязи доставили в СК документ, подписанный заместителем генпрокурора.

Источники в правоохранительных органах, знакомые с подоплекой ситуации, предполагают, что задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Руслана Миниахметова было лишь первой частью спецоперации управления «М» ФСБ. Сам следователь по особо важным делам инициаторов дела, судя по всему, не сильно интересовал.

Скорее всего, расчет был на внезапность и нахрап, на то, что, оказавшись в тюремной камере, Миниахметов «поплывет», пойдет на «сделку со следствием» и предоставит компрометирующую информацию на руководителей управления «К» ФСБ (экономическая контрразведка), которые плотно сотрудничают со Следственным комитетом.

Давно не секрет, что отношения лубянских башен «М» и «К» — как в вороньей слободке. Достаточно вспомнить последние громкие дела также с высокими чинами центрального аппарата СК и руководства московского следствия — тогда все подоплека противоборства очень явно вылезла наружу. А Миниахметов в основном расследовал уголовные дела, оперативное сопровождение которых осуществляло управление «К» ФСБ, да и, собственно говоря, оно же было инициатором их возбуждения.

Чтобы получить информацию, надо только грамотно надавить, убедить, что раз оказался в камере, раз постановление о возбуждении уголовного дела подписал сам Бастрыкин, значит, рассчитывать на оправдательный приговор не приходится — потому торгуйся за итоговый срок в колонии….

ПОДРОБНОСТИ

В общем, продолжаем следить за развитием событий и противостоянием управлений К и М ФСБ России.