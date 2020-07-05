Посольство России и полиция Австрии прокомментировали убийство в Герасдорфе

05.07.2020, 11:20, Новости дня

В посольство РФ в Австрии не поступало обращений в связи с убийством российского гражданина в австрийском Герасдорфе неподалеку от Вены. В дипмиссии проверяют информацию об инциденте.

Полиция Австрии пока не может подтвердить сообщения о том, что и убитый соискатель убежища, и стрелявший — выходцы из Чечни. По данным австрийской газеты Österreich, стрелка задержали без сопротивления. До этого полиция вела розыск автомобиля, в котором он предположительно ехал в направлении Линца.

Инцидент произошел накануне около 19:30 местного времени (20:30 по Москве). По словам представителя полиции земли Нижняя Австрия Вальтера Шварценеккера, 43-летний мужчина был найден мертвым с огнестрельным ранением головы. Полиция начала розыск, и около 21:30 в районе Линца был задержан 47-летний подозреваемый.

"Пока у нас речь о гражданах России, их личности еще предстоит уточнить", — сообщил Шварценеккер РИА Новости.