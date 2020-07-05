 

ВОЗ прекратила испытания трех противокоронавирусных препаратов

05.07.2020, 11:20, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения сочла неэффективными против коронавируса COVID-19 несколько лекарств и прекратила их испытания в этом качестве. Как сказано в заявлении ВОЗ, противомалярийный гидроксихлорохин/лопинавир и ритонавир против ВИЧ не снижают смертность среди пациентов с новым типом инфекции.

Эксперты организации отдельно упоминают, что прекращение испытаний действует только в рамках международной программы Solidarity. 

В мае ВОЗ уже приостанавливала тесты гидроксихлорохина после сообщений журнала The Lancet о возможных проблемах с безопасностью применения препарата при борьбе с коронавирусом. В июне исследования были продолжены.

Информацию о ситуации с распространением COVID в РФ можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.



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