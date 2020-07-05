“Через 7 месяцев Богдана президент уволил”. СМИ обратили внимание, что Зеленский купался в Черном море с Ермаком там же, где с его предшественником год назад

05.07.2020, 11:19, Новости дня

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу искупался в море вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком. Видео обнародовало издание “Страна.ua”.

“Любопытно, что Зеленский купался в прошлом году 13 июля с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом на том же месте и спускался в море по той же лестнице. А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил”, – пишет издание.

Богдан возглавлял администрацию Владимира Зеленского (позже АП была переименована в Офис президента) с мая 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. Позже Зеленский заявил, что уволил Богдана из-за “человеческих отношений”.