 

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 78 человек. Кличко рассказал подробности

05.07.2020, 11:19, Новости дня

За минувшие сутки в Киеве еще у 78 человек выявили инфицирование коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом 5 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

“Заболели 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет, 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 17-летняя девушка и три мальчика от одного до 17 лет. В том числе двое медиков”, – говорится в сообщении.

По словам мэра, в больницы Киева госпитализировали 13 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 12, Оболонском – 11, Днепровском и Подольском районах – по 10.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтверждено 5543 случая заболевания COVID-19, 114 человек умерли, выздоровело – 1802 (+32 за сутки).

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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