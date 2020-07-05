 

“Они являются настоящими супергероями”. Зеленский заявил, что военным морякам из Крыма предоставят 70 квартир

05.07.2020, 11:19, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля во время выступления в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ заявил, что украинским военным морякам из Крыма предоставят более 70 квартир. Об этом сообщает Офис президента.

Среди тех, кто получит квартиру, – моряки, которые не предали присягу Украине в 2014 году во время аннексии полуострова Россией, сообщается в релизе.

По словам Зеленского, их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях.

“Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала”, – заявил президент.

Зеленский пообещал улучшение условий жизни военных моряков.

“Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине”, – добавил президент.

С 2015 года в Украине в первое воскресенье июля отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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