Мнение: Новый челлендж – Сожги флаг США

05.07.2020, 11:18, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5999229.html

Протестующие в Вашингтоне объявили новый челлендж – чтобы его выполнить, надо сжечь флаг США.

В день независимости США, протестующие собрались недалеко от Белого Дома, потоптались по государственному флагу, а потом под скандирование "Америка никогда не была великой" сожгли его. Также вчера были публично сожжены флаги США в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Портленде.



Выполнение челленджа перед башней Трампа в Нью-Йорке.

Ну и примеры выполнения челленджа.



Выполненный челлендж в Голливуде.



Модная маечка в тренде.