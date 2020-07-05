Мнение: Новый челлендж – Сожги флаг США
05.07.2020, 11:18, Разное
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5999229.html
Протестующие в Вашингтоне объявили новый челлендж – чтобы его выполнить, надо сжечь флаг США.
В день независимости США, протестующие собрались недалеко от Белого Дома, потоптались по государственному флагу, а потом под скандирование "Америка никогда не была великой" сожгли его. Также вчера были публично сожжены флаги США в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Портленде.
Выполнение челленджа перед башней Трампа в Нью-Йорке.
Ну и примеры выполнения челленджа.
Выполненный челлендж в Голливуде.
Модная маечка в тренде.
Источник: Colonel Cassad
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