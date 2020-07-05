Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области

05.07.2020, 11:16, Новости дня

Четыре строителя погибли в городе Зуевке Кировской области в результате обрушения перекрытий строящегося торгового центра, еще один пострадал, сообщил глава Зуевского района области Анатолий Кощеев.

«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, еще один зажат обломками, его достают. Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в конце мая в одном из торговых центров города Благовещенска грузовой лифт, в кабине которого находились двое рабочих, сорвался с высоты второго этажа.