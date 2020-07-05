 

Глобальный карантин из-за пандемии коронавируса может разрушить систему здравоохранения

05.07.2020, 11:09, Разное

Израильский врач считает, что введение глобального карантина из-за коронавируса может спровоцировать разрушение системы здравоохранения. В целях борьбы с пандемией бывший глава профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман полагает, что достаточно вводить кратковременные и локальные карантины.
Кроме того, по словам профессора, в ближайшее время не стоит ожидать появление вакцины против коронавируса. Все препараты будут изготавливаться в единичных экземплярах, а до запуска массового производства, чтобы удовлетворить потребности большей части людей, может уйти слишком много времени.

Однако Леонид Эйдельман осознает, что людям придется сосуществовать с коронавирусом, не вводя глобальный карантин. Такие меры способны привести к разрушению системы здравоохранения, когда у людей не будет финансовых средств на приобретение простейших лекарств. Сегодня медицинская сфера столкнулась с колоссальным испытанием, но экономический кризис может оказаться еще более опасным и катастрофичным.



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