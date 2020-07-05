 

Число новых случаев коронавируса в РФ десятый день подряд оказалось ниже семи тысяч

05.07.2020, 11:08, Новости дня

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 6736, уже десять дней этот показатель держится на отметке ниже 7000, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 681251. Шесть дней суточный рост не превышает 1%, передает ТАСС.

Напомним, общее количество выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 561 и составило 157020 человек.

Напомним, в середине июня в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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